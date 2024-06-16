2024 Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050827 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 850+22+0+22+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-894 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 271,81963

Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.263.244

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050827

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 271,81963

Başarı Sıralaması: 1.263.244

Kontenjan 2022 – 2023 : 850+22+0+22+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-894

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,63963

Başarı Sıralaması: 1.203.678

Kontenjan 2022: 850+22

Yerleşen 2022: Doldu-872

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.10611

Başarı Sıralaması: 1201971

Kontenjan 2021: 850+22

Yerleşen 2021: Doldu-872