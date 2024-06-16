2024 Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050827 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 850+22+0+22+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-894 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 271,81963
Anadolu Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.263.244
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050827
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 271,81963
Başarı Sıralaması: 1.263.244
Kontenjan 2022 – 2023 : 850+22+0+22+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-894
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,63963
Başarı Sıralaması: 1.203.678
Kontenjan 2022: 850+22
Yerleşen 2022: Doldu-872
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217.10611
Başarı Sıralaması: 1201971
Kontenjan 2021: 850+22
Yerleşen 2021: Doldu-872