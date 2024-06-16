2024 Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101050678 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101050678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 325,86541

Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 611.377

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050678

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 325,86541

Başarı Sıralaması: 611.377

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,72739

Başarı Sıralaması: 591.721

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277.12406

Başarı Sıralaması: 518091

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82