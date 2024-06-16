2024 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 101051288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 101051288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 10+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: ---

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : ---

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051288

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Operatörlüğü

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: 11+1

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 11+1

Yerleşen 2021: Doldu-12