2024 Anadolu Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050881 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050881 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2550+64+0+64+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2678 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 252,70285

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.568.534

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050881

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 252,70285

Başarı Sıralaması: 1.568.534

Kontenjan 2022 – 2023 : 2550+64+0+64+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2678

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,88637

Başarı Sıralaması: 1.460.824

Kontenjan 2022: 2550+64

Yerleşen 2022: Doldu-2614

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.96977

Başarı Sıralaması: 1453767

Kontenjan 2021: 2550+64

Yerleşen 2021: Doldu-2614