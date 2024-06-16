2024 Anadolu Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050881 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050881 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2550+64+0+64+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2678 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 252,70285
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.568.534
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050881
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 252,70285
Başarı Sıralaması: 1.568.534
Kontenjan 2022 – 2023 : 2550+64+0+64+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2678
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,88637
Başarı Sıralaması: 1.460.824
Kontenjan 2022: 2550+64
Yerleşen 2022: Doldu-2614
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199.96977
Başarı Sıralaması: 1453767
Kontenjan 2021: 2550+64
Yerleşen 2021: Doldu-2614