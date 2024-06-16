2024 Amasya Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100950275 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100950275 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Merzifon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 252,13786
Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.578.083
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100950275
ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Amasya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 252,13786
Başarı Sıralaması: 1.578.083
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,84174
Başarı Sıralaması: 1.552.637
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627312
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-29