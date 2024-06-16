2024 Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100950478 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 100950478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 272,72551

Amasya Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.249.743

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950478

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,72551

Başarı Sıralaması: 1.249.743

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,13017

Başarı Sıralaması: 1.053.847

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.57358

Başarı Sıralaması: 975056

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62