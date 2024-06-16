2024 Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100950309 Ücretsiz

100950309 | Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100950309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100950309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi   Gıda Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi   Bölümü   Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,18412

Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.974.679

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950309

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,18412

Başarı Sıralaması: 1.974.679

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,19182

Başarı Sıralaması:  1.893.946

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1610027

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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