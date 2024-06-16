2024 Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100751099 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 100751099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 298,87328
Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 896.048
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751099
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 298,87328
Başarı Sıralaması: 896.048
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,68234
Başarı Sıralaması: 906.716
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.86486
Başarı Sıralaması: 807035
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67