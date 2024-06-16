2024 Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100751221 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 100751221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 272,67690

Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.250.535

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751221

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,67690

Başarı Sıralaması: 1.250.535

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,64238

Başarı Sıralaması: 1.159.027

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.68446

Başarı Sıralaması: 1154272

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72