2024 Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100751221 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 100751221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 272,67690
Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.250.535
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751221
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 272,67690
Başarı Sıralaması: 1.250.535
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,64238
Başarı Sıralaması: 1.159.027
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.68446
Başarı Sıralaması: 1154272
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72