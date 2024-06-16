2024 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100750717 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100750717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 272,40209

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.254.671

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750717

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,40209

Başarı Sıralaması: 1.254.671

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,27202

Başarı Sıralaması: 1.194.126

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.87213

Başarı Sıralaması: 1205054

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62