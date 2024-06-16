2024 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 100751557 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 100751557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 300,46220

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 877.011

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751557

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,46220

Başarı Sıralaması: 877.011

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,42427

Başarı Sıralaması: 764.259

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.61676

Başarı Sıralaması: 786483

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77