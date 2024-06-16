2024 Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100751478 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100751478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 254,44629
Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.539.030
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751478
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sahne ve Dekor Tasarımı
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 254,44629
Başarı Sıralaması: 1.539.030
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,76639
Başarı Sıralaması: 1.480.775
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.17322
Başarı Sıralaması: 1404486
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Doldu-26