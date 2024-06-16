2024 Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100751478 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100751478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 254,44629

Akdeniz Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.539.030

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751478

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sahne ve Dekor Tasarımı

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 254,44629

Başarı Sıralaması: 1.539.030

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,76639

Başarı Sıralaması: 1.480.775

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.17322

Başarı Sıralaması: 1404486

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26