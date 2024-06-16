2024 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 100750108 Ücretsiz

100750108 | Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Pazarlama ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 100750108 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100750108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Pazarlama   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 271,51967

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.267.732

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750108

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,51967

Başarı Sıralaması: 1.267.732

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,64318

Başarı Sıralaması:  1.218.772

Kontenjan 2022:  76+2

Yerleşen 2022:  Doldu-78

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.10839

Başarı Sıralaması:  1188622

Kontenjan 2021:  75+2

Yerleşen 2021:  Doldu-77

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