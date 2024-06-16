2024 Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100750805 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 100750805 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 271,90135

Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.262.049

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750805

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,90135

Başarı Sıralaması: 1.262.049

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,11847

Başarı Sıralaması: 1.095.237

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.60489

Başarı Sıralaması: 1011152

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67