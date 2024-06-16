2024 Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100751593 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100751593 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 325,98074

Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 610.311

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100751593

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 325,98074

Başarı Sıralaması: 610.311

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,19553

Başarı Sıralaması: 630.923

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.64739

Başarı Sıralaması: 642056

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72