2024 Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100751593 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100751593 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 325,98074
Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 610.311
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100751593
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 325,98074
Başarı Sıralaması: 610.311
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,19553
Başarı Sıralaması: 630.923
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263.64739
Başarı Sıralaması: 642056
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72