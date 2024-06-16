2024 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 100790332 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 100790332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 274,15791

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.497

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100790332

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 274,15791

Başarı Sıralaması: 1.228.497

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,22380

Başarı Sıralaması: 1.240.418

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.00972

Başarı Sıralaması: 1163264

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72