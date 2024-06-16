2024 Akdeniz Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100750365 Ücretsiz

100750365 | Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100750365 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 100750365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Elmalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 272,27573

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.256.504

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750365

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,27573

Başarı Sıralaması: 1.256.504

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,44831

Başarı Sıralaması:  1.176.515

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.33922

Başarı Sıralaması:  1131874

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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