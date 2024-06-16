2024 Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100750726 Ücretsiz

100750726 | Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100750726 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100750726 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü   Finike Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-83 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 274,56618

Akdeniz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.222.465

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750726

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,56618

Başarı Sıralaması: 1.222.465

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-83

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,32244

Başarı Sıralaması:  1.078.526

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.45335

Başarı Sıralaması:  1130273

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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