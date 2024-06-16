2024 Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100750823 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100750823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 298,66291
Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 898.538
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100750823
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 298,66291
Başarı Sıralaması: 898.538
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,51839
Başarı Sıralaması: 873.206
Kontenjan 2022: 78+2
Yerleşen 2022: Doldu-80
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.07896
Başarı Sıralaması: 852339
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77