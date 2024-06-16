2024 Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100750823 Ücretsiz

100750823 | Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100750823 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100750823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 298,66291

Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 898.538

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100750823

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 298,66291

Başarı Sıralaması: 898.538

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,51839

Başarı Sıralaması:  873.206

Kontenjan 2022:  78+2

Yerleşen 2022:  Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.07896

Başarı Sıralaması:  852339

Kontenjan 2021:  75+2

Yerleşen 2021:  Doldu-77

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