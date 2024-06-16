2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 112670981 İÖ-Ücretli

112670981 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 112670981 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 112670981 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-83 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 301,29873

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 867.163

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112670981

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 301,29873

Başarı Sıralaması: 867.163

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-83

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,21222

Başarı Sıralaması:  798.324

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.80767

Başarı Sıralaması:  784224

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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