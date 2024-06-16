2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 112651603 Ücretsiz

112651603 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 112651603 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 112651603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 300,06834

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 881.744

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112651603

ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,06834

Başarı Sıralaması: 881.744

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,41291

Başarı Sıralaması:  785.66

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.66583

Başarı Sıralaması:  716495

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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