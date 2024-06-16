2024 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 112651199 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 112651199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 300,09878
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 881.375
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112651199
ÜNİVERSİTE: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 300,09878
Başarı Sıralaması: 881.375
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,56575
Başarı Sıralaması: 773.259
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253.82434
Başarı Sıralaması: 748907
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52