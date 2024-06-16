2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100451939 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100451939 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 273,94751

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.231.576

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100451939

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,94751

Başarı Sıralaması: 1.231.576

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,68181

Başarı Sıralaması: 1.295.762

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.30441

Başarı Sıralaması: 1326326

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52