2024 Afyon Kocatepe Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 100470706 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 100470706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 240,29556
Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.785.852
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100470706
ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: Afyonkarahisar
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 240,29556
Başarı Sıralaması: 1.785.852
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,82055
Başarı Sıralaması: 1.857.757
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627303
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-21