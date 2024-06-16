2024 Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100250713 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 100250713 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Kahta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 239,75460

Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.795.801

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100250713

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,75460

Başarı Sıralaması: 1.795.801

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,41066

Başarı Sıralaması: 1.844.842

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1605094

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10