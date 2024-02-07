15 Mart 1950’de kurulan TOBB, 72’nci yılını kutluyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 72’nci yılı dolayıyla yaptığı açıklamada, “Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 72 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

15 Mart 1950’de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952’de ilk genel kurulunu yapan TOBB’un 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ilk Yönetim Kurulu üyeleri Üzeyir Avunduk, Vehbi Koç, Feyzi Dural, İzzet Akosman, Şükrü Kerimzade, Selahattin Sanver, Osman Kibar, Haydar Dündar ve Aziz Zeytinoğlu’nu şükranla andığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “7 Şubat 1952'de ilk toplantısını yapan TOBB Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Üzeyir Avunduk, Başkan Vekilliğine Şükrü Kerimzade ve Muhasip Üyeliğe Vehbi Koç seçildi. Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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