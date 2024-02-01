YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?

Her sene sınav takvimine giriş yapan öğrenciler uzun bir maraton içinde oluyor. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin okul hayatı başlıyor. Sınav takviminin yaklaştığı ikinci dönemde ise çalışmalar hız kazanıyor.

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YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM, resmi internet sitesinde başvuru için duyurusunu yaptı.

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YKS başvurusu, resmi olarak 1 Şubat Perşembe günü (bugün) başladı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ya da mobil uygulamadan başvuru yapabilecek.

YKS başvuruları en son 26 Şubat 2024’e kadar yapılabilecek. YKS, ilk oturum 8 Haziran, ikinci oturum ise 9 Haziran’da yapılacak.

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