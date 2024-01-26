AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde kar etkili olacak

Soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye'yi etkiler. Bugün, Meteoroloji Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yayınladı. AKOM da İstanbul'a bir uyarı gönderdi.

YAYINLAMA
Google News
AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde kar etkili olacak

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta sonu İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü yağan yağmurun Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor.

İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdiİstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi

Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttıMerkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı

Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

Hafta sonu, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

31 Ocak'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında kalırken, 1 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde kalacaktır.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ancak Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta ile Kırklareli kıyı bölgeleri yağışlı olacak.

Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
Son Haberler
Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!
Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!
Kendi ürettiği teleskopla, Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini yakalayarak fotoğrafladı!
Kendi ürettiği teleskopla, Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini yakalayarak fotoğrafladı!
Emekli Sandığından Aylık Alanlara Müjde: Zam Farkı Ödemeleri Başladı!
Emekli Sandığından Aylık Alanlara Müjde: Zam Farkı Ödemeleri Başladı!
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
19 TL'ye satılan ütüler izdiham yarattı! Kocaeli'de alışveriş kuyruğu aldı başını gitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi
Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi
Çok Okunanlar
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi
Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı
Kastamonu’da feci yolcu otobüsü kazası: Yoldan çıkan araç tarlaya uçarak yan yattı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda