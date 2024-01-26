AKOM uyardı! İstanbul başta olmak üzere 31 şehirde kar etkili olacak

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta sonu İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü yağan yağmurun Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı geçişleri bekleniyor.

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Hafta sonu, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

31 Ocak'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında kalırken, 1 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde kalacaktır.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ancak Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta ile Kırklareli kıyı bölgeleri yağışlı olacak.

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Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.