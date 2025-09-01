Tuğçe Kandemir'e sahnede kötü sürpriz: Bir anda yere kapaklandı!

  1. Anasayfa
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun azizliğine uğradı...
Sahneye girişi olay oldu... Ayakkabısının topuğu elbisesine takıldı...

Tuğçe Kandemir, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

o anların görüntüsü ortaya çıkarken Kandemir'in ayağa kalkarak şarkısına giriş yapması alkış aldı...

Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kandemir, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı...

Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu...

Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

