SSK, Bağkur fark etmiyor! 12 bin 500 TL verilecek

Memur emeklileri, BAĞ-KUR ve SSK'ya yüzde 49,25 oranında zam yapıldığı açıklandı. En düşük emekli maaşı 10.000 liraya çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, emekli maaşlarına ve asgari ücrete zamlar önerdi.

Emekliler için yeni fırsat

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için 1 Ocak-Haziran dönemi için %49,25 zam oranı uygulandı. Bununla birlikte, asgari emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayı artış döneminde emeklilerle iki sözleşme imzalanacak. Mart ayı enflasyon istatistiklerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladı.

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Bu açıklamada, üç aylık enflasyon oranının yüzde on beş olduğu belirtildi. Refah yüzdesini hesaplamak için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki veriler kullanılır. Asgari emekli maaşı için yeni düzenlemeler de yapılacak. 2023 yılında asgari emekli maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye ve 7.500 TL'ye yükselecek. Ocak 2024'te asgari emekli maaşı 10.000 TL olacak. Ancak Maliye Bakanlığı, bu tutarın altında maaş alan emekliler için aradaki farkı kapatacak. 6 aylık %25,47 enflasyon beklentisine göre, asgari emekli maaşı yaklaşık 12 bin 500 TL olacaktır.

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Ek olarak, bir yıllık enflasyon beklentileri hesabı, asgari emekli maaşının 13.500 ila 14.000 TL arasında olacağını tahmin ediyor. Altı aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra, emeklilerin üzerindeki sosyal yük Meclis tarafından belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrette geçici bir artış olmayacağını belirtirken, CHP emekli maaşları ve asgari ücreti artırmayı önerdi. CHP tarafından sunulan teklif, asgari ücretin üç ayda bir artırılması ve asgari emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesidir. Tasarıda ayrıca, işletmelerin kendileri ve çalışanları için ödedikleri sigorta primlerinin yarısını Hazine Bakanlığı ödeyecek.