Türkiye rekor kırdı! Turizm gelirleri güz güldürüyor

Bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlandı.

Turizm geliri, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,4 arttı. Şu anda turizm geliri 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar.

Ülkenin turizm gelirinin yüzde 21'i ülkeyi ziyaret eden yabancı vatandaşlar tarafından sağlandı. Kişisel veya paket turlarla ziyaretçiler seyahatlerini planladılar. Bu çeyrekte kişisel harcamalar 7 milyar 775 milyon 627 bin doları, paket turları 1 milyar 9 milyon 174 bin doları oluşturdu.

Bu yılın ilk çeyreğinde ülkeden çıkan ziyaretçi sayısı %10.1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişiye ulaştı. 1 milyon 942 bin 94 kişi, ziyaretçilerin %21,6'sını oluşturdu.

Bu çeyrekte, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin ortalama bir gecelik harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet edenlerin gecelik ortalama harcaması 64 dolara ulaştı.

Ocak-mart döneminde turizm gelirinde yeme içme harcamalarının payı %22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı %16,7 ve paket tur harcamalarının payı %11,5 oldu. Yeme içme harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları %11,8 ve paket tur harcamaları %19,4 arttı.

Haberin Devamı

Bu çeyrekte turistlerin %46'sı Türkiye'yi "gezi, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler" için ziyaret etti. Yüzde 9,6 ile üçüncü sırada "alışveriş" ve ikinci sırada "akraba ve arkadaş ziyareti" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkeye en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldiler (%73,6).

Turizm, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolara ulaştı. Bu, yurt içinde ikamet eden ve yabancı ülkelere seyahat eden vatandaşların harcamalarıydı. 1 milyar 444 milyon 620 bin doları kişisel harcamalar ve 335 milyon 30 bin doları paket tur harcamaları oluşturuyordu.

Söz konusu dönemde ülkeyi ziyaret eden vatandaşların sayısı yıllık %18,4 artışla 2 milyon 449 bin 225'e ulaştı. Kişi başına 727 dolar harcadılar.