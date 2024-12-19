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  3. Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte o rakam...

Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte o rakam...

Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte merakla beklenen asgari ücrette, istenen o rakam....

Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte o rakam...
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Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte merakla beklenen asgari ücrette, istenen o rakam....

Türk- İş, Asgari ücret talebini basın toplantısında, 29.583 TL olduğunu açıkladı.

Son dakika! Türk- İş Asgari ücret talebini açıkladı: İşte merakla beklenen asgari ücrette, istenen rakam 29.583 TL

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, talep ettikleri asgari ücreti açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Atalay, talep edilen zam oranının yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı olarak açıkladı. Açıklanan rakam 29 bin 583 TL

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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