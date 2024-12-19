Rus medyası yazdı! Beşar Esed Rusya'ya kaçmadan önce ülkesini İsaril'e böyle satmış!

Suriye'de 13 yıllık esarete ve zulme son veren muhalif güçler'in Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı son vermiş diktatör Beşar Esed rusya'ya sığınmıştı.

ESED RUSYA'YA KAÇTI

Yüzbinlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin evinden olduğu kanlı iç savaş Esed'in ülkeden kaçışıyla resmen sona erdi. Rusya’ya iltica ettiği öğrenilen Esed'in ülkeden nasıl kaçtığına yönelik Rus basınında da ilginç bir haber yer aldı.

RUSLAR DA YAZDI: KAÇMADAN ORDU KOORDİNATLARINI İSRAİL'E VERDİ

Rus devlet ajansı Tass'ın geçtiği haberde de; Beşar Esed'in ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e teslim ettiği yazıldı.

Haberde, "Esed ülkeden kaçmadan önce uçağının vurulmaması karşılığında Suriye ordusuna ait silah depolarının ve füze sistemlerinin koordinatlarını İsrail'e verdi" ifadeleri kullandı.

İSRAİL SURİYE'NİN ASKERİ HEDEFLERİNİ VURDU

Esed'in Moskova'ya kaçmasının hemen ardından İsrail'in Suriye'deki askeri hedefleri vurması dikkat çekmişti.

KENDİSİ İÇİN İSRAİL İLE PAZARLIK YAPTI

Esed'in kaçışı sırasında verdiği koordinatlara karşılık İsrail'den hedef alınmayacağına dair garanti aldığı ifade edildi.

İSRAİL SURİYE'DE MALTA KADAR TOPRAK İŞGAL ETTİ

Esed rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'de bir ülke kadar toprak işgal etti.

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İşgalini 380 kilometrekareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometrekare toprağa sahip.

ÜLKE SINIRLARINI GENİŞLETTİ

22 bin kilometrekare toprağı olan İsrail, İsrail'den ele geçirdiği alanla, ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu.

Suriye ordusunun dağılmasını fırsat bilen İsrail, Şam'a 20 kilometre yaklaşırken, "terörist unsurları engelleme" gerekçesiyle başlattığı işgal hareketini, kalıcı ve daha genişleyici nitelikte yürütüyor.

51 YIL SONRA TOPRAKLARINI GENİŞLETTİLER

İsrail ordusu, kendi ülke sınırından 10 kilometre ileriye kadar girmiş durumda.

İsrail, 51 yıldır ilk kez topraklarını genişletme fırsatı yakaladı.