Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yeri olduğu belirtilen bir binanın zemin katında doğalgaz Patlaması meydana geldiği ve ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: İzmir'in torbalı ilçesinde iş yeri olduğu belirtilen bir binanın zemin katında doğalgaz Patlaması meydana geldiği ilk belirlemelere göre 4 ölü 20 yaralının olduğu belirtiliyor. Ölü ve yaralı sayısında endişe ediliyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARILI VAR

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesinde 7 katlı bir binanın zemin katında iş yeri olarak kullanılan bir bir fırın'da ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklı bir patlamanın meydana geldiğini ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 ağır 20 nin üzerinde yaralının olduğu ölü ve yaralıların artmasından endişe edildiği belirtiliyor

DETAYLAR BİRAZDAN..

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Emlak uzmanı uyardı: Sınırlama kalkınca kaos tekrar başlayabilir…
Emlak uzmanı uyardı: Sınırlama kalkınca kaos tekrar başlayabilir…
Şimdi Para yağacak! 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Şimdi Para yağacak! 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
DEM'li belediye Kanun tanımadı! Sebepsiz yere yüzlerce işçiyi kapıya döktü!
DEM'li belediye Kanun tanımadı! Sebepsiz yere yüzlerce işçiyi kapıya döktü!
Son Haberler
Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var
Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var
İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?
İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?
Sigaraya zam geliyor! Temmuz ayında sigara ne kadar olacak?
Sigaraya zam geliyor! Temmuz ayında sigara ne kadar olacak?
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında
Devre mülk dolandırıcılığında son gelişme:10 kişi daha gözaltında
Bu ilanı görenler şaştı kaldı! 'Sapıktır görenler polise haber versin' diye resmini duraklara astılar!
Bu ilanı görenler şaştı kaldı! 'Sapıktır görenler polise haber versin' diye resmini duraklara astılar!
Çok Okunanlar
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!
İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!
11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!
11 yaşında kazara anne katili oldu: Oynadığı tüfekle annesini vurdu!
Yorumlananlar
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları