Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: İzmir'in torbalı ilçesinde iş yeri olduğu belirtilen bir binanın zemin katında doğalgaz Patlaması meydana geldiği ilk belirlemelere göre 4 ölü 20 yaralının olduğu belirtiliyor. Ölü ve yaralı sayısında endişe ediliyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARILI VAR

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesinde 7 katlı bir binanın zemin katında iş yeri olarak kullanılan bir bir fırın'da ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklı bir patlamanın meydana geldiğini ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 ağır 20 nin üzerinde yaralının olduğu ölü ve yaralıların artmasından endişe edildiği belirtiliyor

DETAYLAR BİRAZDAN..