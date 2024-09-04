Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir yolcu otobüsü yol kenarına devrildi ve 24 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi. Otobüste bulunan bir yolcu, "Hayatımızı kurtaran şofördür" açıklaması yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı

Yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde kaza yaptı.

Ankara'dan Van'a giden 02 KD 571 plakalı Yeşil Erciş Seyahat yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacakMeteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak

Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyorSigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor



Kazada yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Sağlık personeli tarafından yaralananlar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.

Otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, kazanın yolcuların hayatını kurtarmak için gerçekleştiğini belirterek, "Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı." Karşımdan da bir otobüs geçiyordu. Sollamaya başladı. Kafa kafaya gelince aracı şarampole attım ve canımızı kurtardım. Kendi camı ve yolcuları kurtarmak için bu kazayı yaptım. Şükürler olsun kimse ölmedi. Kazaya neden olan otobüs durmadı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Son Haberler
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi: Bunlar eski Türkiye manzaraları
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi: Bunlar eski Türkiye manzaraları
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
Yorumlananlar