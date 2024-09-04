Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı

Yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde kaza yaptı.



Ankara'dan Van'a giden 02 KD 571 plakalı Yeşil Erciş Seyahat yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarına devrildi.

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Kazada yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Sağlık personeli tarafından yaralananlar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.



Otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, kazanın yolcuların hayatını kurtarmak için gerçekleştiğini belirterek, "Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı." Karşımdan da bir otobüs geçiyordu. Sollamaya başladı. Kafa kafaya gelince aracı şarampole attım ve canımızı kurtardım. Kendi camı ve yolcuları kurtarmak için bu kazayı yaptım. Şükürler olsun kimse ölmedi. Kazaya neden olan otobüs durmadı.

