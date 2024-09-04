Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Narin Güran, arama çalışmalarının 15. gününde de devam ediyor. Narin'in amcası ve köyün muhtarı Salim Güran, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin arama çalışmalarına ilişkin en son açıklamayı yaptı. Amca Güran, bakan Tunç tarafından şüphe üzerine tedbiren tutuklandığını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Kayıp Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. 21 Ağustos günü, küçük Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu.

Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı?

Kayıp Narin'i bulma çabalarının on birinci gününde, yeni bir gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran tutuklandı. Salim Güran, mahkemede tutuklandı.
Mahkeme, tutuklama ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Karara tutuklu Salim Güran'ın avukatı tepki gösterdi.

Bakan Tunç açıklama yaptı

24 TV'ye konuşan Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alındıktan sonra gözaltılar yapılıyor. DNA'ları bulunmuştur. Narin'in anne-babasının araçtaki amcasının DNA'sının uyuşması nedeniyle, DNA tesiptleri açısından tutuklama kararı verildi."dedi.


Bakan Tunç, tutuklamanın bir önlem olduğunu vurgulayarak, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" dedi."dedi.

Ağabeyin vücudundaki izlerle ilgili bir araştırma yapılmasına rağmen, o morlukların kime ait olduğu belirlenemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından incelenecektir. En ince ayrıntısına kadar yargımız gerekeni yapacak.”

Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde çok sayıda komando arama çalışması yaptı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Son Haberler
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Bahçeli'den bazı teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi: Bunlar eski Türkiye manzaraları
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi: Bunlar eski Türkiye manzaraları
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
Yorumlananlar