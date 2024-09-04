Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Kayıp Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. 21 Ağustos günü, küçük Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu.



Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı?



Kayıp Narin'i bulma çabalarının on birinci gününde, yeni bir gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran tutuklandı. Salim Güran, mahkemede tutuklandı.

Mahkeme, tutuklama ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Karara tutuklu Salim Güran'ın avukatı tepki gösterdi.



Bakan Tunç açıklama yaptı



24 TV'ye konuşan Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alındıktan sonra gözaltılar yapılıyor. DNA'ları bulunmuştur. Narin'in anne-babasının araçtaki amcasının DNA'sının uyuşması nedeniyle, DNA tesiptleri açısından tutuklama kararı verildi."dedi.



Bakan Tunç, tutuklamanın bir önlem olduğunu vurgulayarak, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" dedi."dedi.



Ağabeyin vücudundaki izlerle ilgili bir araştırma yapılmasına rağmen, o morlukların kime ait olduğu belirlenemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından incelenecektir. En ince ayrıntısına kadar yargımız gerekeni yapacak.”



Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde çok sayıda komando arama çalışması yaptı.