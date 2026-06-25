Seferihisar ve Balçova belediyelerine peş peşe operasyon! Başkanlar gözaltında: Onur Yiğit kimdir, İsmail Yetişkin kimdir?

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporlarında yer alan para transferleri, rüşvet iddiaları ve yerel seçimler öncesinde adaylık karşılığında para gönderildiği öne sürülen işlemler çok yönlü olarak inceleniyor.

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporları, etkin pişmanlık beyanları ve para transferleri mercek altına alındı.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran sabahı saat 05.00'te İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.Soruşturmada MASAK kayıtları, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ile HTS ve baz kayıtlarının delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

MASAK RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında, 19 Haziran 2026 tarihinde "rüşvet almak" suçundan tutuklanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketlerine ilişkin MASAK incelemelerine yer verildi. İncelemelerde, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 335 bin TL'lik kısmının daha sonra Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.Ayrıca Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderildiği, bu paranın 100 bin TL'sinin 2 Mart 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı belirlendi.

500 BİN LİRALIK TRANSFERLER DOSYADA

Dosyada yer alan tespitlere göre, "rüşvet vermek" suçundan tutuklu bulunan müteahhit Rıdvan Korkmaz Budak'ın 5 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin TL gönderdiği, bu paranın 7 Mart'ta Özlem Akyılmaz'ın hesabına, aynı gün ise Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı kaydedildi. Soruşturmada ayrıca Doğuş Bayır'ın da 22 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 300 bin TL gönderdiği bilgisine yer verildi.

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"6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET" İDDİASI

Dosyada, "rüşvete aracılık" suçlamasıyla tutuklanan Evrim Ataman'ın ifadeleri de yer aldı. Ataman'ın ifadesinde, hesabına gönderilen 500 bin TL'nin, Seferihisar Düzce Mahallesi'nde inşa edilen İyonya Konakları isimli projeye yapı kullanım izin belgesi verilmesi amacıyla alındığı iddia edilen 6 milyon liralık rüşvetin bir bölümü olduğunu söylediği belirtildi.Ataman'ın, söz konusu parayı tanımadığını ifade ettiği Özlem Akyılmaz'ın hesabına, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla gönderdiğini beyan ettiği aktarıldı.

ADAYLIK KARŞILIĞINDA PARA TRANSFERİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarının, yasal bağış prosedürü dışında para transferi yaptığı iddiası da yer aldı.Dosyaya göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yönünden annesi Meryem Yiğit'in hesabı üzerinden 500 bin TL, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay yönünden eşi Nermin Günay'ın hesabı üzerinden 500 bin TL, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yönünden Evrim Ataman'ın hesabı üzerinden 500 bin TL ve Doğuş Bayır tarafından 300 bin TL gönderildiği tespit edildi.Söz konusu para transferlerinin, yerel seçimler öncesinde aday gösterilme karşılığında yapıldığı iddiası soruşturma kapsamında inceleniyor.

VELİ AĞBABA DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Halen başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın, "rüşvet vermek" suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek ifadesinin alınacağı bildirildi.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki "rüşvet almak" suçuna ilişkin soruşturma evrakının ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK kayıtları, mali analiz raporları, etkin pişmanlık beyanları, tanık ifadeleri ve teknik deliller doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü belirtildi.

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1 Ocak 1984 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balçova'da tamamladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisansını ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Yiğit, sağlık sektöründe çeşitli yatırım ve yönetim projelerinde görev aldı.Balçova'daki Ömür Tıp Merkezi, Özel Balçova Fizik Tedavi Tıp Merkezi, Açık Radyoloji Merkezi ve İlke Tıp Merkezi ile İzmir Ayrancılar'da bulunan 150 yataklı Özel Medifema Hastanesi'nin kuruluş ve işletme süreçlerinde aktif rol üstlendi. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Asistana ve Medifema Global şirketlerinin kurucu ve üst düzey yöneticileri arasında yer aldı.TÜSİAD üyesi olan Yiğit, ekonomi ve finans, kalkınma, girişimcilik, gençlik ve sosyal kalkınma alanlarında çeşitli çalışma gruplarında görev yaptı. Siyasi yaşamına çocukluk yıllarında ailesinin parti teşkilatlarındaki görevleri sayesinde ilgi duyan Onur Yiğit, resmi siyasi üyeliğinin ardından yerel yönetimlerde aktif görev üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Encümeni olarak görev yapan Yiğit, çeşitli komisyonlarda çalıştı. Ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliği görevini de sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Onur Yiğit, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Balçova Belediye Başkanı seçildi.

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde doğdu. Eğitimini Seferihisar Asil Nadir Lisesi'nde tamamladı. Çocukluk yıllarından itibaren siyasetin içinde yer alan Yetişkin, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başladı.CHP'de 27 yıl boyunca Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Yetişkin, iş hayatına tarım ve ticaret alanında başladı. Uzun yıllar Seferihisar'ın simge noktalarından Dutlaraltı'nda esnaflık yaptı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Seferihisar Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı olarak ikinci kez göreve geldi. Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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