Rusya'dan öldürülen generali için çok sert açıklama! Suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı intikam yemini etti

Rusya'nın çok önemli adamlarından bir olan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesi ile ilgili yankılar sürerken Rusya'dan olayın arkasındaki ülke ve güçler açıklanarak intikam yemini açıklaması geldi.

"SUİKASTIN ARKASINDA UKRAYNA VAR"

RBK-Ukraina haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmandaki patlamada Kirillov'un öldürüldüğü hatırlatarak, bunun Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonu olduğu ifade edildi.Haberde kaynağın "Kirillov, bir savaş suçlusuydu ve Ukrayna askerlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için tamamen meşru bir hedefti. Ukraynalıları öldüren herkesi böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır." ifadesine yer verildi.

CNN International’a konuşan bir kaynak, Korgeneral Igor Kirillov suikastının arkasında Ukrayna’nın olduğunu söyledi. BBC'nin Ukrayna güvenlik güçlerindeki bir kaynağı da, İgor Kirillov'un Moskova'da öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.

UKRAYNA: KİRİLLOV'UN EMRİYLE RUSYA 4 BİN 800 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

Ukrayna, Kirillov'un ölümünden bir gün önce hakkında soruşturma açtığını duyurdu.Ukrayna Güvenlik Servisinden dün yapılan açıklamada, "Kirillov'un işlediği savaş suçlarının belgelendiği" belirtildi.Kirillov'un doğu ve güney cephe hatlarında Ukrayna Savunma Kuvvetlerine karşı yasaklı kimyasal silahların yoğun kullanılmasından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Kirillov'un emriyle geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana düşmanın 4 bin 800 kez kimyasal silah kullandığı kaydedilmiştir." değerlendirilmesi yapıldı.

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RUSYA'DAN 'İNTİKAM' AÇIKLAMASI

Rus TASS Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kirillov'un ailesine gönderdiği taziye mesajında, "Kiev'in cephe hattındaki başarısızlıklarını Batılı ortaklarına haklı göstermek için ellerinden geleni yaptığı, savaşı ve ölümü uzatmaya çalıştığı" değerlendirmesini yaptı.Medvedev mesajında "Ukrayna'nın en üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri de dahil olmak üzere Kiev'i bir intikamın beklediğini" ifade etti.

İgor Kirillov kimdi?

Kirillov Timoşenko Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Akademisi komutanlığı yaptı. 2017'de'de Rus Ordusu'nun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanlığı görevine atandı.Kirillov'un komuta ettiği RKhBZ diye bilinen birlikler, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik zehirlenme koşulları altında faaliyet gösteren ve aşırı koşullarda operasyon yapan kara güçlerini korumakla görevli.Kirillov Ukrayna işgalinini başlangıcında Ukrayna ve Batı'ya yönelik bir dizi temelsiz iddiasıyla tanınmıştı.Korgeneral Kirillov ABD'nin Ukrayna'da kimyasal silah laboratuvarları kurduğunu iddia etmişti ve bu işgali meşru göstermek kullanılan suçlamalardan biriydi. Kirillov geçen ay da, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırının başlıca amaçlarından birinin Kursk nükleer santralini ele geçirmek olduğunu savunmuştu.Kirillov'un sürekli gündeme getirdiği iddialardan biri de Ukrayna'nın bir "kirli bomba" üretmeye çalıştığıydı.