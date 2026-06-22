  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!

Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!

Son dakika... Rozetini Erdoğan taktı: Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı.

Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!
Yayınlanma:

Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı.
Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!

Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’den İBB’ye İmar Düzenlemesi TepkisiTuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’den İBB’ye İmar Düzenlemesi Tepkisi

Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!

Emekli ve memur zamları netleşiyor: İşte yeni maaşlarEmekli ve memur zamları netleşiyor: İşte yeni maaşlar

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ders gibi soru!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ders gibi soru!
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl İBB’ye Rest Çekti!
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl İBB’ye Rest Çekti!
Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!
Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!
İstanbul taksilerinde büyük yenilik: Taksiciler Odası'ndan yeni yerli uygulamayla ilgili önemli detaylar...
İstanbul taksilerinde büyük yenilik: Taksiciler Odası'ndan yeni yerli uygulamayla ilgili önemli detaylar...
Hacıosmanoğlu fena kızdı: 'Böyle rezillik hangi ülkede var'
Hacıosmanoğlu fena kızdı: 'Böyle rezillik hangi ülkede var'
Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!
Bakan Gürlek'ten son dakika haberi: Mardin'de 10 milyar TL'lik operasyon!
Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!
Aralarında Türklerin de bulunduğu kuru yük gemisine saldırı!