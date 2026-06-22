Rozetini Erdoğan taktı: CHP'den istifa eden belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı.

Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

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