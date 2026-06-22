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Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!

Başkent Ankara siyasetinde kulisleri sallayan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etti.

Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!
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Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!

Son dakika... Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Başkent Ankara siyasetinde kulisleri sallayan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etti.

MURAT KURUM İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME İPLERİ KOPARDI

Koç, hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarının tam ortasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

Bir Belediye Başkanı daha CHP'den istifa etti!

MANSUR YAVAŞ PANKARTLARI KALDIRILDI İDDİASI

Ziyaretin ardından Haymana ilçesinde yaşananlar ise Ankara siyasetinde şok etkisi yarattı. Murat Kurum ile yapılan görüşmenin hemen sonrasında, Levent Koç'un talimatıyla ilçede asılı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait pankart ve afişlerin toplatıldığı öne sürüldü.

GÖZLER AK PARTİ CEPHESİNDE

CHP'den resmi olarak istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un önümüzdeki saatlerde AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

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