Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl İBB’ye Rest Çekti!

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede mevzuata aykırı yapıların yasal hale getirilmesine yönelik hazırlanan imar düzenlemesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından reddedildiğini açıkladı.

Karara tepki gösteren Bingöl, İBB’nin tutumunun Tuzla halkını mağdur ettiğini belirterek, “İBB’nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP içindeki koltuk ve güç savaşları merkezi yönetimden yerel yönetimlere kayarak yeni bir krizin fitilini ateşledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile CHP'li ilçe belediyeleri arasındaki kopukluk, Tuzla'da patlak veren imar ve mülkiyet kriziyle gün yüzüne çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin teftiş raporu ve imar vetosu nedeniyle 30 bin vatandaşın evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek kendi partisine bayrak açtı. Bingöl, "Tuzla halkını mağdur eden İBB'nin bu yaklaşımını büyük bir üzüntüyle ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Söz konusu düzenlemenin, ilçede uzun süredir devam eden imar sorunlarının çözümüne katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilirken, İBB’nin ret kararının ardından gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

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Konuya ilişkin değerlendirmelerin ve tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemdeki yerini koruması bekleniyor.

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