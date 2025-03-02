Ramazan tebriğinden rahatsız olmuştu! Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında karar verildi!

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermiş kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki göstermişti.

SERBEST KALDI

Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken olay sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkilerin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılan Köksal gözaltına alınmıştı. Köksal bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat günü çalışanlara bir mail atarak ramazan aylarını tebrik etmiş, bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade eden bir mail atmıştı. Köksal'ın sosyal medyada da paylaşılan mesajında "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" ifadeleri yer almıştı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"ZORLU GRUBUNA ZARAR VERMEMEK İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Bu gelişme sonrası Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu ve şu satırları kaydetti:

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"Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.

Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm. Saygılarımla"