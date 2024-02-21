Mobilya sektörü kredi kartına daha fazla taksit bekliyor: İşletme sahipleri zorluk çekiyor…

Sektörel bazlı sıkıntılar 2024 yılında da devam ediyor. Mobilya sektörü kredi kartlarına uygulanan kısıtlamadan etkileniyor. Mobilyacı işletmeler satışların etkilendiğini aktarıyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kredi taksitleri hakkında konuştu. İç piyasada yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

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İÇ PİYASADA DESTEK

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılında yıllık iç piyasada kaybın yüzde 15’e kadar çıktığını aktardı. Güleç,

“İç piyasada satışlarımızın dengelenmesi, maliyetlerimizi yönetmede üreticimize ve mağazalarımıza büyük bir destek sunacaktır. Bu noktada kredi kartıyla taksit sayısının artırılması mobilya sektörümüzü rahatlatacak bir çözüm olarak durmaktadır.”

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KARTA TAKSİT ŞART

“Sektör için ideal olarak gördüğümüz 18 taksit. Çünkü bir mobilya ortalama 10 yıllığına alınıyor. Günlük, aylık ya da yıllık tüketilmiyor.”

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