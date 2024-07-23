MGM’den hava tahmini: 5 il için sarı kod uyarısı geldi

Doğu Akdeniz'de yarın (Çarşamba) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

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Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SARI KODLU İLLER

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş sarı kodlu iller oldu. Doğu Akdeniz’de yarın itibarıyla yoğun sağanak yağış bekleniyor.

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