Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, don ve rüzgar o bölgelerde etkili olacak! Bugün havan nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege ile Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m, öğle saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5 m, Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, batısı akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m, Görüş: Zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.