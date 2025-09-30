  1. Anasayfa
  3. Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: O bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuzun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor... Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güneydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

