Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu plan yapmayın, o bölgelerde etkili olacak! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinde 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusunda açıkları 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.