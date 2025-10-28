  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı
Meteoroloji Genel müdürlüğü, ülke geneli havanın yağmurlu geçeceğini açıklayarak, kuvvetli yağmur nedeniyle bazı illeri sel ve su baskınları olasılığına karşı uyarılarda bulundu. peki bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Ekim 2025 ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 3 311

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 4 411

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Artvin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 güneyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan zaman zaman doğulu yönlerden 3 ila 5, Dalga: 0,25 m ila 0,5 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT