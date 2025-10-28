Meteoroloji uyardı, sel su baskınlarına dikkat! Meteoroloji ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranların açıkladı

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 güneyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan zaman zaman doğulu yönlerden 3 ila 5, Dalga: 0,25 m ila 0,5 m, Görüş: İyi.