Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege ile Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karala karışık yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 7 ila 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, 4,0 m. Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz geneli sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 7 ila 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney ve batısı 6 ila 8, gece saatlerinde geneli 9 kuvvetinde. Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.