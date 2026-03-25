Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı doğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.