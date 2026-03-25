  3. Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, hava hakim olurken bazı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 116

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 216

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 316

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 416
Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 516
Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 616
Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 716
Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 816

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 916

EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1016

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1116

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 12 1216

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 13 1316

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 14 1416

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 15 1516

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor!Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 16 1616

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı doğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

